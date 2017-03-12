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11:23 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области рухнула крыша частного дома, погиб ребенок

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трехлетней девочки после обрушения кровли частного дома в Свердловской области, сообщается в воскресенье на сайте регионального Следственного комитета.

Источник: РИА Новости

«Организована доследственная проверка по факту гибели 3-летней девочки в результате обрушения кровли частного дома», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 12 марта в частном одноэтажном доме (1956 года постройки) по улице Южная в городе Талице произошло обрушение потолочной балки дома, в результате которого фрагменты потолка упали на детскую кроватку, в которой спала трехлетняя девочка. В это время в доме спали еще пять человек, которые не пострадали.

Как отмечает СК, предварительно, девочку могло засыпать насыпным утеплителем, который находился на кровле. Однако причина смерти ребенка будет установлена по результатам экспертизы. В ходе проверки следствию предстоит, в том числе, установить статус указанного жилого помещения и лиц, ответственных за обеспечение его надлежащего состояния.

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