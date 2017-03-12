По пути из Новосибирской области в Омскую область исчез дальнобойщик

Сегодня, 12 марта, омичка Александра Рыбина разместила в сообществе «ЧП Омск» просьбу о помощи. Девушка сообщила, что у неё пропал дядя.

В понедельник, 6 марта, мужчина выехал из села Седельниково в сторону Новосибирской области. Во время обратного рейса дальнобойщик пропал. Известно, что 8 марта он возвращался домой и ехал по федеральной трассе от села Чистоозёрное в сторону Кыштовского района Новосибирской области. Больше о его судьбе ничего не известно.