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11:22 (мск), источник: Om1.ru

По пути из Новосибирской области в Омскую область исчез дальнобойщик

Племянница спрашивает у омичей, которые могли ехать тем же маршрутом, не попадался ли им по дороге «КамАЗ» её дяди.

Сегодня, 12 марта, омичка Александра Рыбина разместила в сообществе «ЧП Омск» просьбу о помощи. Девушка сообщила, что у неё пропал дядя.

В понедельник, 6 марта, мужчина выехал из села Седельниково в сторону Новосибирской области. Во время обратного рейса дальнобойщик пропал. Известно, что 8 марта он возвращался домой и ехал по федеральной трассе от села Чистоозёрное в сторону Кыштовского района Новосибирской области. Больше о его судьбе ничего не известно.

Александра опубликовала фотографии дяди и грузовика «КамАЗ», на котором он работает. Номер машины — Р-019-ТР. Омичка просит подписчиков, располагающих какой-либо информацией или видевших автомобиль по дороге, написать ей в соцсети «ВКонтакте».

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