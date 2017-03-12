В Невском районе на стройке после падения с крыши погиб молодой человек
Тело юноши 20 лет было найдено днем 11 марта на строительной площадке ЖК «Юность» в Невском районе Петербурга.
Тело юноши 20 лет было найдено днем 11 марта на строительной площадке ЖК «Юность» в Невском районе Петербурга.
Момент падения молодого человека с крыши видел случайный свидетель.
Момент падения заметил таксист, остановившийся на «красный». Он видел, как молодой человек сначала пытался удержаться руками за крышу, а потом соскользнул вниз. Двое мужчин хотели поймать падавшего, высунувшись в окно, но не смогли до него дотянуться.
Позже начальник юноши рассказал сотрудникам полиции, что у погибшего были проблемы с девушкой, и он интересовался вопросами загробной жизни.