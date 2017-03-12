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18:26 (мск), источник: Фонтанка

В Невском районе на стройке после падения с крыши погиб молодой человек

Тело юноши 20 лет было найдено днем 11 марта на строительной площадке ЖК «Юность» в Невском районе Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Момент падения молодого человека с крыши видел случайный свидетель.

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По информации «Фонтанки», погибший трудился подсобным рабочим и жил на строительной площадке на улице Крыленко

Момент падения заметил таксист, остановившийся на «красный». Он видел, как молодой человек сначала пытался удержаться руками за крышу, а потом соскользнул вниз. Двое мужчин хотели поймать падавшего, высунувшись в окно, но не смогли до него дотянуться.

Позже начальник юноши рассказал сотрудникам полиции, что у погибшего были проблемы с девушкой, и он интересовался вопросами загробной жизни.

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