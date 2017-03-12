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13:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске выясняют личность пациента, который не приходит в сознание

Мужчину без сознания обнаружили на улице 5 Армии около спортивного клуба.

Полицейские устанавливают личность мужчины, которого без сознания доставили в городскую клиническую больницу Иркутска, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчину обнаружили 10 марта на улице 5 Армии около спортивного клуба. Никаких документов при нем не было.

Приметы: рост 170−175 см, на вид 35−40 лет, телосложение среднее, волосы русые. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном вставками и надписями белого цвета, штаны ватные черного цвета, черную жилетку, кофту черно-серого цвета, черные перчатки.

На левом плече мужчины есть татуировка в виде половины лица девушки и половины животного, на правом плече — изображение креста.

Полицейские просят всех обладающих информацией о личности мужчины, сообщить по телефонам: 8 (3952) 21−69−40, 89246387400 или 02 (102 — с мобильного).

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