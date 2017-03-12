В Иркутске выясняют личность пациента, который не приходит в сознание

Полицейские устанавливают личность мужчины, которого без сознания доставили в городскую клиническую больницу Иркутска, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчину обнаружили 10 марта на улице 5 Армии около спортивного клуба. Никаких документов при нем не было.

Приметы: рост 170−175 см, на вид 35−40 лет, телосложение среднее, волосы русые. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном вставками и надписями белого цвета, штаны ватные черного цвета, черную жилетку, кофту черно-серого цвета, черные перчатки.

На левом плече мужчины есть татуировка в виде половины лица девушки и половины животного, на правом плече — изображение креста.