В Башкирии ищут подростка из Магнитогорска

Даниль пропал 7 марта. Родственники думают, что он мог уехать в Уфу или Оренбург. Молодой человек увлекается автостопом.

Приметы пропавшего: высокий рост — 180−183 см, худощавый, глаза черные, прическа — черный ирокез. На правой руке есть татуировка.

Был одет в удлиненную куртку с капюшоном, серую шапку, черные брюки, синие кроссовки, имел с собой черный рюкзак и гитару в синем чехле.