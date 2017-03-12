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14:50 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ищут подростка из Магнитогорска

В соцсетях появилось обращение близких пропавшего в Магнитогорске 17-летнего Даниля Халафеева с просьбой помочь разыскать его.

Даниль пропал 7 марта. Родственники думают, что он мог уехать в Уфу или Оренбург. Молодой человек увлекается автостопом.

Приметы пропавшего: высокий рост — 180−183 см, худощавый, глаза черные, прическа — черный ирокез. На правой руке есть татуировка.

Был одет в удлиненную куртку с капюшоном, серую шапку, черные брюки, синие кроссовки, имел с собой черный рюкзак и гитару в синем чехле.

Если вы владеете информацией о местонахождении Даниля, позвоните по номерам: 89630945085, 89085764733 или 02.

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