В Башкирии ищут подростка из Магнитогорска
В соцсетях появилось обращение близких пропавшего в Магнитогорске 17-летнего Даниля Халафеева с просьбой помочь разыскать его.
В соцсетях появилось обращение близких пропавшего в Магнитогорске 17-летнего Даниля Халафеева с просьбой помочь разыскать его.
Даниль пропал 7 марта. Родственники думают, что он мог уехать в Уфу или Оренбург. Молодой человек увлекается автостопом.
Приметы пропавшего: высокий рост — 180−183 см, худощавый, глаза черные, прическа — черный ирокез. На правой руке есть татуировка.
Был одет в удлиненную куртку с капюшоном, серую шапку, черные брюки, синие кроссовки, имел с собой черный рюкзак и гитару в синем чехле.
Если вы владеете информацией о местонахождении Даниля, позвоните по номерам: 89630945085, 89085764733 или 02.