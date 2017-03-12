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13:21 (мск), источник: ИА REGNUM

В Тольятти на химическом заводе произошел крупный пожар

Горят две установки по переработке циклогексана.

На территории химического завода «КуйбышевАзот» в Тольятти загорелись две установки по переработке циклогексана. Об этом сегодня, 12 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Самарской области.

Сообщается, что на территории химического завода ПАО «КуйбышевАзот», расположенного по адресу: улица Новозаводская, дом 6, горят на открытой площадке две установки по переработке циклогексана. Площадь пожара составляет 500 квадрантных метров.

Пожару присвоена третья категория сложности. С огнем борются несколько пожарных расчетов, а также противопожарная служба завода. В готовность приведены пожарный поезд и два вертолета Ми-8 на случай увеличения площади пожара.

Причины возгорания устанавливаются.

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