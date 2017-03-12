На Советской Армии грузовик провалился в асфальт, очевидцы сделали фото

10 марта рядом с домом № 203 на улице Советской Армии произошло ЧП. Там провалился в асфальт грузовик. Как сообщил ProGorodSamara.ru местный житель Александр, проблемы на этом участке начались ещё в прошлом году.

— 26 мая 2016 тут был прорыв теплотрассы. Неоднократные письма в ЗАО ПТС ни к чему не привели. И вот 10 марта провалилась машина, — рассказал мужчина.