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12:30 (мск), источник: Publika.md

Карантин из-за опасности свиной чумы: о каком регионе Молдовы идет речь

В селе Рубленица Сорокского района объявили карантин — там опасаются вспышки свиной чумы. В частном хозяйстве сразу у семи животных обнаружили симптомы болезни.

Источник: Publika.md

По словам председателя Сорокского района Геннадия Мунтяна, санитарные меры в селе Рубленица уже предприняты — заражённые животные забиты, туши сожжены. Действительно ли это вспышка свиной чумы, станет известно в ближайшие дни. По словам руководства Национального агентства продовольственной безопасности, пробы отправлены в лабораторию.

Напомним, осенью прошлого очаги свиной чумы зарегистрировали в двух сёлах Дондюшанского района. Там на три месяца ввели карантин.

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Для человека болезнь опасности не представляет, а вот для животных вирус смертелен. Заражение происходит при контакте здоровых свиней с больными. Также инфекция распространяется через корм и пастбища.

Последний случай свиной чумы был зарегистрирован на севере страны в сентябре прошлого года. В селах Мошана и Чернолёвка Дондюшанского района из-за болезни умерли четыре свиньи.

Предположительно, переносчиками вируса стали хозяева животных, которые ели свинину, купленную на Украине. Туши умерших свиней тогда уничтожили, а в селах ввели карантин.

Премьер Павел Филип потребовал от Национального агентства продовольственной безопасности, Таможенной службы и Пограничной полиции принять все необходимые меры по предупреждению распространения вируса в стране.

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