На станции «Волгоград-2» обнаружен умерший мужчина
11 марта около 9:00 на станции «Волгоград-2» в бытовке локомотивного депо был обнаружен труп мужчины, сообщают ВДТВ в
11 марта около 9:00 на станции «Волгоград-2» в бытовке локомотивного депо был обнаружен труп мужчины, сообщают ВДТВ в
Тело мужчины 1957 года рождения было обнаружено родственниками в бытовке, расположенной в парке отстоя ЛВЧ-15. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Мужчина проживал в Волгограде. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась продолжительная болезнь. Представители следствия провели осмотр места происшествия, выполнили проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств смерти мужчины.