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14:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На станции «Волгоград-2» обнаружен умерший мужчина

11 марта около 9:00 на станции «Волгоград-2» в бытовке локомотивного депо был обнаружен труп мужчины, сообщают ВДТВ в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Тело мужчины 1957 года рождения было обнаружено родственниками в бытовке, расположенной в парке отстоя ЛВЧ-15. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Мужчина проживал в Волгограде. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась продолжительная болезнь. Представители следствия провели осмотр места происшествия, выполнили проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств смерти мужчины.

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