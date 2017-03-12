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13:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Авдеевке все еще нет света и воды

Централизованного электроснабжения в городе нет. Теплоснабжение осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали. Водоснабжение города временно приостановлено.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Авдеевке все еще нет водоснабжения и электроэнергии, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 7.00 12 марта централизованного электроснабжения нет. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали. Водоснабжение города временно приостановлено.

По данным ГСЧС, объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируется обеспечить электроэнергией от 7 генераторов.

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К аварийно-восстановительных работ от ГСЧС привлечено 30 человек, а также 10 единиц техники.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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