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14:58 (мск), источник: Publika.md

Бдительность на мокрой дороге: Во Флорештском районе грузовик вылетел в кювет

Водители должны быть особенно внимательны на дороге в условиях дождя и тумана. Об этом напоминают патрульные инспекторы.

Источник: Publika.md

За последние сутки в стране на мокрых дорогах зарегистрировали свыше 30 ДТП. Одно из них произошло возле села Гура Каменчий Флорештского района. У крупнотоннажного грузовика отказали тормоза, и его вынесло в кювет.

Как сообщают в полиции, авария произошла накануне вечером. Водитель грузовика, ехавшего из Украины в Крикова, заметил, что у автомобиля отказали тормоза. Для того, чтобы избежать столкновения с другими машинами, он свернул с дороги, но на мокрой трассе потерял управление и оказался в кювете. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские рекомендуют не превышать скорость во время осадков.

«В ночное время рекомендуем водителям проверить освещение, работу стеклоочистителей, не превышать скорость, чтобы не занесло на мокрой дороге», — заявил патрульный инспектор Геннадий Мунтяну.

Особенно внимательными водители должны быть и на трассах. Из-за плохого освещения риск аварий возрастает.

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