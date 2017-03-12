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14:47 (мск), источник: АиФ Омск

Под Омском пропал 16-летний Илья Новолодский

Молодой человек пошел к своим друзьям, а затем перестал выходить на связь.

Источник: ГУ МВД РФ по Омской области

16-летний Илья Новолодский пропал в селе Красноярка Омского района 11 марта, сообщили в управлении МВД России по Омской области.

Родственники молодого человека рассказали, что утром он отправился в колледж. После учебы Илья поехал к своей бабушке в село Красноярка, где, предположительно, пошел к друзьям. Вечером юноша перестал выходить на связь и родственники обратились в полицию.

Приметы Ильи: рост 175 см., на вид 16 лет, худощавый, волосы рыжие крашеные средней длины, на ногах и спине — шрамы от укусов собаки. Подросток был одет в темно-синий пуховик, желтые ботинки, синие джинсы и черную шапку.

Полицейские просят всех обладающих информацией о местонахождении Ильи Новолодского, позвонить по телефонам: 76−04−04, 02.

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