Под Омском пропал 16-летний Илья Новолодский

16-летний Илья Новолодский пропал в селе Красноярка Омского района 11 марта, сообщили в управлении МВД России по Омской области.

Родственники молодого человека рассказали, что утром он отправился в колледж. После учебы Илья поехал к своей бабушке в село Красноярка, где, предположительно, пошел к друзьям. Вечером юноша перестал выходить на связь и родственники обратились в полицию.

Приметы Ильи: рост 175 см., на вид 16 лет, худощавый, волосы рыжие крашеные средней длины, на ногах и спине — шрамы от укусов собаки. Подросток был одет в темно-синий пуховик, желтые ботинки, синие джинсы и черную шапку.

Полицейские просят всех обладающих информацией о местонахождении Ильи Новолодского, позвонить по телефонам: 76−04−04, 02.