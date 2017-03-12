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14:46 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска разбился о столб дорогой «Лексус»

Столб с дорожными знаками лишь покосился, зато передняя часть внедорожника ощутимо разворочена.

Сегодня, 12 марта, на улице Пушкина врезался в столб автомобиль Lexus. Фотографии с места аварии появились сразу в нескольких популярных омских пабликах.

Судя по снимкам, столб лишь накренился. Автомобиль пострадал куда серьёзнее: у него сильно помят капот и повреждены передние колёса. В сообществе «REGIK55 ОМСК» очевидец отмечает, что на месте аварии работали спасатели из МЧС. Водитель, по всей видимости, уцелел: услуги скорой помощи не понадобились.

Примечательны по своему и дискуссии в комментариях. Ни на одной из многочисленных фотографий не видно водителя. Кто был за рулём, не разглядел ни один из очевидцев. Однако некоторые из комментаторов решили, будто автомобилем управляла женщина — в силу стереотипов о том, что только женщины за рулём способны попадать в глупые и смешные аварии.

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