В центре Омска разбился о столб дорогой «Лексус»

Судя по снимкам, столб лишь накренился. Автомобиль пострадал куда серьёзнее: у него сильно помят капот и повреждены передние колёса. В сообществе «REGIK55 ОМСК» очевидец отмечает, что на месте аварии работали спасатели из МЧС. Водитель, по всей видимости, уцелел: услуги скорой помощи не понадобились.

Примечательны по своему и дискуссии в комментариях. Ни на одной из многочисленных фотографий не видно водителя. Кто был за рулём, не разглядел ни один из очевидцев. Однако некоторые из комментаторов решили, будто автомобилем управляла женщина — в силу стереотипов о том, что только женщины за рулём способны попадать в глупые и смешные аварии.