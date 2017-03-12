Сугробы, гололед и огромная лужа: кто виноват в прорыве трубы в Астане

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. В субботу вечером на пересечении улиц Иманова и Брусиловского прорвало магистральный водопровод.

В результате коммунальной аварии под потоками воды оказались дорожные развязки, а жильцы восьми многоквартирных домов остались без воды.

«В настоящее время водоснабжение восстановлено по всем жилым домам. Вода подключена. Однако для полного и качественного решения вопроса наши службы вынуждены произвести дополнительные работы, что повлечет отключение водоснабжения сегодня (12 марта — прим.) с 14:00 до 16:00. Благодарю за понимание!» — написал аким района Алматы города Астаны Адильбек Сарсембаев на своей странице в соцсети.