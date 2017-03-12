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13:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сугробы, гололед и огромная лужа: кто виноват в прорыве трубы в Астане

В результате аварии без воды остались восемь многоквартирных жилых домов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. В субботу вечером на пересечении улиц Иманова и Брусиловского прорвало магистральный водопровод.

В результате коммунальной аварии под потоками воды оказались дорожные развязки, а жильцы восьми многоквартирных домов остались без воды.

«В настоящее время водоснабжение восстановлено по всем жилым домам. Вода подключена. Однако для полного и качественного решения вопроса наши службы вынуждены произвести дополнительные работы, что повлечет отключение водоснабжения сегодня (12 марта — прим.) с 14:00 до 16:00. Благодарю за понимание!» — написал аким района Алматы города Астаны Адильбек Сарсембаев на своей странице в соцсети.

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Для устранения последствий прорыва были привлечены десять единиц ассенизаторских машин, пять бригад ГКП «Астана Су Арнасы».

Несколько часов назад Адильбек Сарсембаев сообщил, что последствия аварии устранены полностью, неудобства по временному отключению воды завершены досрочно.

Аппарат акима района отмечает, что виновники аварии, а именно представители строительной организации, в случае доказательства вины, будут привлечены к ответственности.

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