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14:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

1200 бутылок поддельного алкоголя хранила челябинка в своём гараже

Женщину задержали по подозрению в организации нелегального бизнеса.

Склад контрафактного алкоголя обнаружили полицейские в гараже, принадлежащем 45-летней челябинке, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В помещении на территории Ленинского района областного центра находились упакованные в коробки 1200 бутылок спиртного, помеченного этикетками известных производителей. Хозяйку гаража подозревают в организации незаконного бизнеса: по данным стражей порядка, женщина наладила перевозку и сбыт поддельного алкоголя.

Изъятый товар отправлен на экспертизу, челябинка задержана. Если вина женщины подтвердится, ей грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы.

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