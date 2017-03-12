1200 бутылок поддельного алкоголя хранила челябинка в своём гараже

Склад контрафактного алкоголя обнаружили полицейские в гараже, принадлежащем 45-летней челябинке, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В помещении на территории Ленинского района областного центра находились упакованные в коробки 1200 бутылок спиртного, помеченного этикетками известных производителей. Хозяйку гаража подозревают в организации незаконного бизнеса: по данным стражей порядка, женщина наладила перевозку и сбыт поддельного алкоголя.

Изъятый товар отправлен на экспертизу, челябинка задержана. Если вина женщины подтвердится, ей грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы.