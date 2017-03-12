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13:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

ДТП с «КамАЗом»: павлодарского полицейского прооперировали в Астане

Полицейский был доставлен санавиацией в столичную больницу в тяжелом состоянии.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Павлодарскому полицейскому Мурату Нурсеитову, пострадавшему в ДТП с «КамАЗом», провели две операции в столичной больнице, сообщил заведующий отделением политравмы павлодарской городской больницы № 1 Кенес Акильжанов.

«Мы поддерживаем связь с астанинскими коллегами, — рассказал Акильжанов. — Мурату провели две необходимые операции: первая — на бедро, вторая прошла в минувшую пятницу — оперировали руку, так как у пациента был перелом локтевой кости. Как мне сообщили, все прошло успешно. На данный момент все, что необходимо было сделать, врачи сделали. Его состояние стабильное. В дальнейшем врачи столичной больницы будут продолжать осуществлять курс лечения, но главные трудности позади».

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Сразу после прибытия полицейского в Астану в палате его посетил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов и поблагодарил от лица руководства МВД за смелость и самоотверженность при выполнении своего служебного долга, а также пожелал скорейшего выздоровления.

«Мы гордимся всеми, кто, рискуя жизнью, борется с преступностью, охраняет правопорядок и обеспечивает безопасность граждан, являясь образцом ответственности. Вы костяк и надежная опора органов внутренних дел», — цитирует слова замминистра пресс-служба МВД РК.

По версии следствия, утром 17 февраля на трассе Павлодар — Астана 53-летний водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу, по которой двигался автобус с 18 юными шахматистами и четырьмя взрослыми.

Водитель патрульной машины сопровождения, старшина полиции Баянаульского РОВД Мурат Нурсеитов, чтобы спасти детей, подставил свою автомашину под грузовик. В результате никто из детей и взрослых в автобусе не пострадал.

Мурат Нурсеитов в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию первой горбольницы Павлодара, а затем санавиацией доставлен в первую городскую больницу Астаны.

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