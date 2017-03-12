Из-за выезда иномарки на встречную полосу в Казани столкнулись три автомобиля

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo двигался по улице Мира в сторону Сибирского тракта. Недалеко от заправки он выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Opel. В это время водитель третьей иномарки Kia, следующий за Opel, избегая столкновения, свернул на обочину, но, не справившись с управлением, левым боком влетел в столб.

При столкновении двух автомобилей пострадал предполагаемый виновник аварии. 58-летнего водителя Daewoo извлекали из автомобиля спасатели, он получил перелом грудной клетки. Водитель и двое пассажиров Kia не пострадали.