Угнанную из центра Воронежа иномарку разбили на дороге в области

К полицейским недавно обратился 40-летний автомобилист из Воронежа. Мужчина рассказал, что угнали его Renault Logan. Машина была припаркована около дома на улице Среднемосковской в центре города. Мужчина вышел утром и не нашел свой автомобиль.

Ориентировку с приметами иномарки передали в отделы полиции города и области. Скоро машину нашли в Новоусманском районе. Стражи порядка выяснили, что угонщиком оказался 20-летний гость потерпевшего. Мужчины поссорились и гость забрал с полки ключи от машины.

«На нем он поехал домой, но по пути совершил наезд на препятствие, а потом скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Задержанный в отделе полиции во всем признался. Сейчас в отношении него возбудили дело за угон (ч.1, ст. 166 УК РФ). Ему грозит до 5 лет колонии.