На тольяттинца, насмерть сбившего двух пожилых женщин, завели уголовное дело
В отношении 63-летнего тольяттинца, насмерть сбившего на пешеходном переходе двух пожилых женщин, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В отношении 63-летнего тольяттинца, насмерть сбившего на пешеходном переходе двух пожилых женщин, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло 27 октября прошлого года. Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина, управлявший автомобилем Lada Kalina, двигался по ул. Комзина со стороны ул. Родины в направлении Лесопаркового шоссе.
По версии сотрудников органов внутренних дел, в пути следования автомобилист проявил небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. В результате при приближении к регулируемому пешеходному переходу водитель не уступил дорогу пожилым женщинам, пересекавшим проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, и допустил наезд на пенсионерок. От полученных в результате ДТП травм местные жительницы 79-ти и 78-ми лет впоследствии скончались.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.