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14:14 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале задержали подозреваемых в поджоге мемориала Победы

В городе Южноуральске Челябинской области полиция установила личности подозреваемых в поджоге венков на мемориале памяти солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Ими оказались два местных подростка, сообщили в воскресенье в ГУ МВД по Челябинской области.

— В полицию доставили двух школьников в возрасте 12 и 13 лет, ранее на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоявших, — сообщил дежурный по пресс-службе ГУ МВД региона Марат Зинатуллин. — Подростки признали свою вину в произошедшем инциденте. Сейчас с ними работают сотрудники ПДН, выясняя все обстоятельства происшествия. С родителями также будет проведена профилактическая беседа. Мера отвественности будет установлена по результатам проверки.

Инцидент на мемориале произошел в субботу около трех часов дня. Два школьника в темных куртках были замечены у Вечного огня в тот момент, когда возле него загорелись венки. Затем пламя перекинулось на памятник и закоптило изображение танкиста на барельефе воинов-победителей.

Полиция обратилась за помощью к очевидцам происшествия, а заодно предложила самим виновникам ЧП прийти в полицию с родителями и рассказать, как было дело. По всей видимости, этот призыв возымел свое действие.

Добавим, что это далеко не первое подобное происшествие в Челябинской области. В сентябре прошлого года двое школьников потушили вечный огонь на мемориале в городе Коркино. Ранее памятники победителям осквернялись в городах Озерске, Чебаркуле и селе Новопокровка.

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