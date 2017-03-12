На Урале задержали подозреваемых в поджоге мемориала Победы
В городе Южноуральске Челябинской области полиция установила личности подозреваемых в поджоге венков на мемориале памяти солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.
В городе Южноуральске Челябинской области полиция установила личности подозреваемых в поджоге венков на мемориале памяти солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Ими оказались два местных подростка, сообщили в воскресенье в ГУ МВД по Челябинской области.
— В полицию доставили двух школьников в возрасте 12 и 13 лет, ранее на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоявших, — сообщил дежурный по
Инцидент на мемориале произошел в субботу около трех часов дня. Два школьника в темных куртках были замечены у Вечного огня в тот момент, когда возле него загорелись венки. Затем пламя перекинулось на памятник и закоптило изображение танкиста на барельефе
Полиция обратилась за помощью к очевидцам происшествия, а заодно предложила самим виновникам ЧП прийти в полицию с родителями и рассказать, как было дело. По всей видимости, этот призыв возымел свое действие.
Добавим, что это далеко не первое подобное происшествие в Челябинской области. В сентябре прошлого года двое школьников потушили вечный огонь на мемориале в городе Коркино. Ранее памятники победителям осквернялись в городах Озерске, Чебаркуле и селе Новопокровка.