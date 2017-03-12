На Урале задержали подозреваемых в поджоге мемориала Победы

Ими оказались два местных подростка, сообщили в воскресенье в ГУ МВД по Челябинской области.

— В полицию доставили двух школьников в возрасте 12 и 13 лет, ранее на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоявших, — сообщил дежурный по пресс-службе ГУ МВД региона Марат Зинатуллин. — Подростки признали свою вину в произошедшем инциденте. Сейчас с ними работают сотрудники ПДН, выясняя все обстоятельства происшествия. С родителями также будет проведена профилактическая беседа. Мера отвественности будет установлена по результатам проверки.

Инцидент на мемориале произошел в субботу около трех часов дня. Два школьника в темных куртках были замечены у Вечного огня в тот момент, когда возле него загорелись венки. Затем пламя перекинулось на памятник и закоптило изображение танкиста на барельефе воинов-победителей.

Полиция обратилась за помощью к очевидцам происшествия, а заодно предложила самим виновникам ЧП прийти в полицию с родителями и рассказать, как было дело. По всей видимости, этот призыв возымел свое действие.

Добавим, что это далеко не первое подобное происшествие в Челябинской области. В сентябре прошлого года двое школьников потушили вечный огонь на мемориале в городе Коркино. Ранее памятники победителям осквернялись в городах Озерске, Чебаркуле и селе Новопокровка.