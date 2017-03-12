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14:23 (мск), источник: Tengrinews

В Атырау машина перевернулась при столкновении с патрульным авто

Полицейская машина столкнулась с легковушкой на пересечении улицы Сарыкамыс и Жумыскер.

Источник: Tengrinews

В Атырау произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. Как стало известно корреспонденту Tengrinews.kz, патрульная машина столкнулась с другой легковушкой на пересечении улицы Сарыкамыс и Жумыскер.

В результате столкновения, легковушка перевернулась. У полицейского авто повреждена передняя часть. По предварительной информации, авария произошла накануне. Данных о жертвах и пострадавших пока нет. Нет сведений и о виновниках происшествия.

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