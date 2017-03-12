В Атырау машина перевернулась при столкновении с патрульным авто

В Атырау произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. Как стало известно корреспонденту Tengrinews.kz, патрульная машина столкнулась с другой легковушкой на пересечении улицы Сарыкамыс и Жумыскер.

В результате столкновения, легковушка перевернулась. У полицейского авто повреждена передняя часть. По предварительной информации, авария произошла накануне. Данных о жертвах и пострадавших пока нет. Нет сведений и о виновниках происшествия.