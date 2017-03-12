На иностранном судне, пришвартованном в порту Светлого, обнаружены два трупа

В ходе проверки установлено, что судно «LADY SERRA» три недели назад загрузилось бобовой продукцией в порту Лагоса Нигерии, после чего направилось в Россию. После отбытия судна команда обнаружила 4 гражданина Нигерии, нелегально находящихся на корабле, которые был переданы властям данной страны. Уже в субботу примерно в 13 часов при разгрузке судна в порту Светлого в насыпи продукции был обнаружен труп нелегала — молодого мужчины негроидной расы. В ходе осмотра места происшествия в боковом кармане трюма был обнаружен труп еще одного мужчины.

При осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружено. Погибшими предположительно являются гражданами Нигерии, так в их личных вещах обнаружены банкноты и газеты данной страны.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности погибших и обстоятельств произошедшего.