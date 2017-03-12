В Атырау задержан подозреваемый в распылении неизвестного газа в торговом центре

По данному факту в ДВД Атырауской области было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как отметил начальник местной полицейской службы Ерлан Бигамбаев порталу «Мой город», расследованием происшедшего в настоящее время занимается следственно-оперативная группа, подозреваемый в совершении хулиганства задержан. Сами же пострадавшие рассказывают о деталях события.

«Поначалу я не поняла, что происходит. Находясь в бутике, вдруг обратила внимание, что все кашляют. Промелькнула мысль, что эпидемия какая-то, а я не знаю. Но вдруг почувствовала какой-то запах, и в горле запершило. Мы выбежали на улицу, где уже находились десятки человек. Некоторые не только кашляли, но и задыхались. Вскоре приехала полиция», — рассказала очевидец Айгерим Макашева.