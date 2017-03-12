В Атырау задержан подозреваемый в распылении неизвестного газа в торговом центре
Десятки человек пострадали от неизвестного газа в Атырау, распыленного в одном из торговых центров города. Подозреваемый задержан.
Десятки человек пострадали от неизвестного газа в Атырау, распыленного в одном из торговых центров города. Подозреваемый задержан.
По данному факту в ДВД Атырауской области было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как отметил начальник местной полицейской службы Ерлан Бигамбаев порталу «Мой город», расследованием происшедшего в настоящее время занимается
«Поначалу я не поняла, что происходит. Находясь в бутике, вдруг обратила внимание, что все кашляют. Промелькнула мысль, что эпидемия
Как отмечают в дежурной части УВД г. Атырау, сведений о том, что