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14:55 (мск), источник: Informburo.kz

В Атырау задержан подозреваемый в распылении неизвестного газа в торговом центре

Десятки человек пострадали от неизвестного газа в Атырау, распыленного в одном из торговых центров города. Подозреваемый задержан.

Источник: Informburo.kz

По данному факту в ДВД Атырауской области было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как отметил начальник местной полицейской службы Ерлан Бигамбаев порталу «Мой город», расследованием происшедшего в настоящее время занимается следственно-оперативная группа, подозреваемый в совершении хулиганства задержан. Сами же пострадавшие рассказывают о деталях события.

«Поначалу я не поняла, что происходит. Находясь в бутике, вдруг обратила внимание, что все кашляют. Промелькнула мысль, что эпидемия какая-то, а я не знаю. Но вдруг почувствовала какой-то запах, и в горле запершило. Мы выбежали на улицу, где уже находились десятки человек. Некоторые не только кашляли, но и задыхались. Вскоре приехала полиция», — рассказала очевидец Айгерим Макашева.

Как отмечают в дежурной части УВД г. Атырау, сведений о том, что кто-то с отравлением попал в больницу, нет.

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