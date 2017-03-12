КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, неизвестные осквернили могилы погибших поляков на кладбище в селе Подкамень, что в Бродовском районе, Львовской области, передают «Українські Новини».

Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области, могилы залили красной краской, а на центральном кресте написали «Смерть ляхам».

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области.

Напомним, в январе вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, «на польской части (кладбища) было нарисовано «СС Галичина», а на украинской — «ОУН-УПА». Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища.