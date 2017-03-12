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15:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области

Могилы залили красной краской, а на центральном кресте написали «Смерть ляхам». Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, неизвестные осквернили могилы погибших поляков на кладбище в селе Подкамень, что в Бродовском районе, Львовской области, передают «Українські Новини».

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Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области, могилы залили красной краской, а на центральном кресте написали «Смерть ляхам».

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области.

Напомним, в январе вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, «на польской части (кладбища) было нарисовано «СС Галичина», а на украинской — «ОУН-УПА». Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища.

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