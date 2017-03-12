Пожар в гараже унёс жизнь сидевшего в машине жителя Миасса

Житель Миасса погиб во время пожара в собственном гараже, мужчину нашли сидящим в машине, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в экстренную службу в ночь на 11 марта. По словам соседей, накануне в частном доме очень громко играла музыка, затем она стихла, а вскоре гараж охватило пламя. К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся и на жилище, откуда через окно успела выбраться женщина с детьми.

Когда пожар был потушен, на пассажирском сидении стоявшего в гараже автомобиля нашли мёртвым 32-летнего хозяина дома. Специалисты предполагают, что мужчина после употребления спиртного с друзьями заночевал в машине, а к возгоранию привела неосторожность во время курения.

Напомним, несколькими днями ранее ночной пожар в Челябинске унёс жизни трёх человек, в том числе двухлетнего ребёнка.