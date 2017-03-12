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15:44 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии девушка-полицейская спасла девочку от суицида

Старший следователь отдела МВД России по городу Октябрьскому Регина Фаррахова получила награду из рук главы МВД России Владимира Колокольцева за спасение человека.

Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Поучительная история случилась в городе Октябрьском. Старший следователь Регина Фаррахова стала свидетелем жуткой сцены. Проходя по улице, она услышала крики людей и увидела, что на краю крыши высотного дома на улице Королева стояла фигура подростка. Оказалось, что 17-летняя девочка пыталась покончить с собой.

Регина Фаррахова поднялась на крышу дома и стала говорить с юной самоубийцей, пытаясь отговорить ее от страшного поступка. Следом за ней поднялись и спасатели, один из которых сумел незаметно подобраться к девочке и откинуть ее от края крыши.

В итоге девочка-подросток не пострадала и после общения с психологами и стражами порядка вернулась домой. С ней и ее семьей работают специалисты.

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