В Башкирии девушка-полицейская спасла девочку от суицида

Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Поучительная история случилась в городе Октябрьском. Старший следователь Регина Фаррахова стала свидетелем жуткой сцены. Проходя по улице, она услышала крики людей и увидела, что на краю крыши высотного дома на улице Королева стояла фигура подростка. Оказалось, что 17-летняя девочка пыталась покончить с собой.

Регина Фаррахова поднялась на крышу дома и стала говорить с юной самоубийцей, пытаясь отговорить ее от страшного поступка. Следом за ней поднялись и спасатели, один из которых сумел незаметно подобраться к девочке и откинуть ее от края крыши.