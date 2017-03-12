Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16:42 (мск), источник: Ipress.ua

На Луганщине украинский офицер застрелил коллегу на фронте, — СМИ

В Луганской области, в селе Крымское офицер зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона 93 бригады застрелил радиотелефониста.

Источник: Ipress.ua

Инцидент случился еще в ночь на 1 марта. Офицер вместе с радиотелефонистом выпивали и во время этого между военными возник конфликт, сообщает одесское издание «Таймер».

Радиотелефонист взял в руки автомат. А офицер выхватил оружие у коллеги, направил на него и трижды выстрелил. От полученных ранений радиотелефонист скончался на месте.

Офицера уже взяли под стражу.

Напомним, что в конце января 2017-го года на Черниговщине солдат до смерти забил своего товарища арматурой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украина завоевала бронзу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU по биатлону
Премьер Турции заявил о «жестком» ответе на действия Нидерландов
СМИ: дипломаты США призвали оставить в покое Сергея Кисляка
Пак Кын Хе покинула президентский дворец
Власти Саудовской Аравии выдворят из страны 5 миллионов человек
Британский министр: Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года
«Зенит» проиграл в Перми в матче чемпионата России
Не менее 15 человек погибли под оползнем на свалке в Эфиопии
Спорт
Луческу был прав? Как судья и «Амкар» остановили «Зенит» Тяжёлая погода, тяжёлое поле, спорное судейство. После этого матча будет много разговоров, но о футболе сказать почти нечего
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь