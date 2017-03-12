На Луганщине украинский офицер застрелил коллегу на фронте, — СМИ

Инцидент случился еще в ночь на 1 марта. Офицер вместе с радиотелефонистом выпивали и во время этого между военными возник конфликт, сообщает одесское издание «Таймер».

Радиотелефонист взял в руки автомат. А офицер выхватил оружие у коллеги, направил на него и трижды выстрелил. От полученных ранений радиотелефонист скончался на месте.

Офицера уже взяли под стражу.

Напомним, что в конце января 2017-го года на Черниговщине солдат до смерти забил своего товарища арматурой.