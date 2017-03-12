Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау

Как стало известно, в ночь на 12 марта неизвестные в седьмом микрорайоне побили стекла у семи автомобилей. Владелец Hyundai Sonata Ринат рассказал, что увидел свой пострадавший автомобиль утром перед домом № 2 в седьмом микрорайоне. Из автомобиля Рината похитили личные вещи. Документы остались на месте. Сумму нанесенного ущерба он расценивает в 60 тысяч тенге.

По его словам, у некоторых из пострадавших автомобилей установлены видеорегистраторы, но ночью они были выключены. Мужчина намерен обратиться с заявлением в полицию. Как ему сообщил участковый инспектор, в этом же микрорайоне разбили стекла еще у нескольких автомобилей. Также от рук вандалов пострадали Kia Sportage и Hyundai Accent, припаркованные у дома № 3. В правоохранительных органах отметили, что пока с заявлениями обратились водители пяти пострадавших автомобилей, проживающих в 11, 19, 30, 3 и 2 домах седьмого микрорайона.

«Из автомобилей ничего не похищено. Сумма ущерба пока не установлена. Видно, буянили, проходили по микрорайону. Работает опергруппа», — проинформировали в полиции.

Ранее в Актау разбили стекла более 10 автомобилей. В ночь с 27 на 28 февраля разбили стекла трех автомобилей в 12-м микрорайоне, трех — в 7-м микрорайоне, двух — в 9-м микрорайоне и одной в 14-м микрорайоне.

Одному из пострадавших автовладельцев сообщили, что его машина стала 20-й разбитой за период с 26 по 28 февраля. Полиции удалось задержать одного из хулиганов — жителя Мунайлинского района 1997 года рождения. Он дал признательные показания по пяти инцидентам.