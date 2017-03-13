На Галактионовской в Самаре мусоровоз разнёс остановку, очевидцы сделали видео

Вчера вечером, 11 марта, на улице Галактионовской рядом с площадью Куйбышева произошло ДТП. Там мусоровоз протаранил остановку, в результате чего у последней разбились стёкла, сообщил ProGorodSamara.ru местный житель Иван П. (данные изменены).

— Выезжая со двора мусоровоз зацепил павильон трамвайной остановки. Уехал. Пострадавших нет. Случилось все примерно в 22−25, — рассказал Иван.