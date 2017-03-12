В Киеве произошло убийство: в сети попросили помочь в поисках преступника

Об этом сообщили участники соцгруппы «Киев оперативный».

В Киеве произошло тяжкое преступление: мужчина совершил убийство и сбежал.

В Киеве два трамвая сошли с рельсов

По данным интернет-пользователей, трагический случай произошел в субботу, 11 марта, в Днепровском районе Киева.

«Преступник был одет в черные кроссовки, черные штаны, кепку с козырьком», — написали в группе, отметим, что преступник — уроженец Черновцов.

Было ли убийство совершено с целью ограбления или причиной стал конфликт, не сообщается.

Напомним, что 8 марта, на улице Татьяны Яблонской в Соломенском районе Киева возле продуктового магазина жестоко убили мужчину. На теле покойного были обнаружены многочисленные ножевые ранения.