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16:57 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве произошло убийство: в сети попросили помочь в поисках преступника

Преступление было совершено в Днепровском районе.

В Киеве произошло тяжкое преступление: мужчина совершил убийство и сбежал.

Об этом сообщили участники соцгруппы «Киев оперативный».

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По данным интернет-пользователей, трагический случай произошел в субботу, 11 марта, в Днепровском районе Киева.

«Преступник был одет в черные кроссовки, черные штаны, кепку с козырьком», — написали в группе, отметим, что преступник — уроженец Черновцов.

Было ли убийство совершено с целью ограбления или причиной стал конфликт, не сообщается.

Напомним, что 8 марта, на улице Татьяны Яблонской в Соломенском районе Киева возле продуктового магазина жестоко убили мужчину. На теле покойного были обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве на ул. Антоновича марта киллер открыл огонь по Mercedes-Benz CLS. В результате погиб бизнесмен Александр Ряжев, а двое его детей попали в больницу.

Комментарии
1
Александр
Пришли лихие 90-тые Пора наводить порядок Ведь это на долго если молчать
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