В Киеве произошло убийство: в сети попросили помочь в поисках преступника
Преступление было совершено в Днепровском районе.
Преступление было совершено в Днепровском районе.
В Киеве произошло тяжкое преступление: мужчина совершил убийство и сбежал.
Об этом сообщили участники соцгруппы «Киев оперативный».
По данным
«Преступник был одет в черные кроссовки, черные штаны, кепку с козырьком», — написали в группе, отметим, что преступник — уроженец Черновцов.
Было ли убийство совершено с целью ограбления или причиной стал конфликт, не сообщается.
Напомним, что 8 марта, на улице Татьяны Яблонской в Соломенском районе Киева возле продуктового магазина жестоко убили мужчину. На теле покойного были обнаружены многочисленные ножевые ранения.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве на ул. Антоновича марта киллер открыл огонь по