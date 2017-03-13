В Воронеже экспедитор присвоил выручку в счет невыплаченной зарплаты
Мужчина потратил 23 тыс рублей на личные нужды.
Мужчина потратил 23 тыс рублей на личные нужды.
Полицейские задержали 36-летнего экспедитора, подозреваемого в присвоении выручки, сообщила
По данным ведомства, в полицию обратился директор фирмы. Мужчина заявил, что работавший у него 36-летний экспедитор присвоил себе часть выручки, которую необходимо было забрать из торговых точек.
Воронежца задержали. Мужчина объяснил, что работодатель выплатил ему только аванс, а оставшуюся часть денег экспедитор так и не получил. Тогда работник и решил вычесть из собранной выручки около 23 тыс. рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды.
Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК РФ).