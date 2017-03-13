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10:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже экспедитор присвоил выручку в счет невыплаченной зарплаты

Мужчина потратил 23 тыс рублей на личные нужды.

Полицейские задержали 36-летнего экспедитора, подозреваемого в присвоении выручки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье, 12 марта. Воронежец забрал 23 тыс. рублей и не вышел на работу.

По данным ведомства, в полицию обратился директор фирмы. Мужчина заявил, что работавший у него 36-летний экспедитор присвоил себе часть выручки, которую необходимо было забрать из торговых точек.

Воронежца задержали. Мужчина объяснил, что работодатель выплатил ему только аванс, а оставшуюся часть денег экспедитор так и не получил. Тогда работник и решил вычесть из собранной выручки около 23 тыс. рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК РФ).

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