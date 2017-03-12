Новая вспышка африканской чумы свиней в Молдове

По предварительной информации, вирус обнаружен у семи свиней в селе Рубленица в районе Сорока. Инфицированных животных пришлось убить и сжечь.

Осенью прошлого года в Молдове было зарегистрировано несколько вспышек африканской чумы свиней на севере республики. Премьер-министр республики Павел Филип потребовал тогда максимально мобилизоваться для предотвращения распространения на территории республики африканской чумы свиней.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается на Украине. С начала года в стране-соседке зарегистрировали 52 очага инфекции, в нескольких регионах ввели карантин. Местные ветеринары по итогам текущего года прогнозируют 200−250 вспышек опасного вирусного заболевания животных по стране, при этом каждый четвкртый случай заражения, как ожидается, будет зафиксирован в свинохозяйстве с низким уровнем биозащиты.

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) — заразная вирусная болезнь свиней. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке, относится к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет. Вирус АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В России вирус распространяется с 2007 года.