Новая вспышка африканской чумы свиней в Молдове
В Республике Молдова зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней: где нашли инфицированных животных.
В Республике Молдова зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней: где нашли инфицированных животных.
КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. На севере Молдовы зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней, сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, вирус обнаружен у семи свиней в селе Рубленица в районе Сорока. Инфицированных животных пришлось убить и сжечь.
Осенью прошлого года в Молдове было зарегистрировано несколько вспышек африканской чумы свиней на севере республики.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается на Украине. С начала года в
Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) — заразная вирусная болезнь свиней. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке, относится к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет. Вирус АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В России вирус распространяется с 2007 года.