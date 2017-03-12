Пропавшего Роланда Вахитова в Башкирии нашли мертвым
Жителя Кармаскалинского района Роланда Вахитова нашли мертвым. Об этом ProUfu.ru сообщили родственники погибшего.
Жителя Кармаскалинского района Роланда Вахитова нашли мертвым. Об этом ProUfu.ru сообщили родственники погибшего.
«Все. Нашли. Умер», — коротко сообщил Эльмар Вахитов.
Напомним, мужчину искали с 19 февраля, в тот день он ушел из села Новотроицкое в направлении станции Тазларово без документов, денег и телефона и с тех пор не выходил на связь.
ProUfu.ru выражает соболезнования близким погибшего.