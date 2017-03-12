Пропавшего Роланда Вахитова в Башкирии нашли мертвым

«Все. Нашли. Умер», — коротко сообщил Эльмар Вахитов.

Напомним, мужчину искали с 19 февраля, в тот день он ушел из села Новотроицкое в направлении станции Тазларово без документов, денег и телефона и с тех пор не выходил на связь.

ProUfu.ru выражает соболезнования близким погибшего.