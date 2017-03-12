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21:54 (мск), источник: PROUFU.ru

Пропавшего Роланда Вахитова в Башкирии нашли мертвым

Жителя Кармаскалинского района Роланда Вахитова нашли мертвым. Об этом ProUfu.ru сообщили родственники погибшего.

«Все. Нашли. Умер», — коротко сообщил Эльмар Вахитов.

Напомним, мужчину искали с 19 февраля, в тот день он ушел из села Новотроицкое в направлении станции Тазларово без документов, денег и телефона и с тех пор не выходил на связь.

ProUfu.ru выражает соболезнования близким погибшего.

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