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18:18 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС: в Сухарево прорвало трубу теплотрассы

Специалисты пообещали, что прорыв будет устранен уже в воскресенье.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Работы по восстановлению теплотрассы на улице Мачульского ведутся, отключения потребителей не произошло, сообщил Sputnik в воскресенье официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.

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Авария на трубопроводе произошла около 13:00 воскресенья в районе улиц Янковского и Мачульского столичного микрорайона Сухарево.

«Произошел порыв трубы теплотрассы 1300 миллиметров. Потребители отключены не были, ведутся восстановительные работы», — сказал Попко.

Как ранее сообщили Sputnik в минской службе 115, в настоящее время причина аварии не известна. Специалисты пообещали, что прорыв будет устранен уже в воскресенье.

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