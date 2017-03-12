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19:05 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре на улице Красной загорелось двухэтажное здание

12 марта в центре Краснодара произошел пожар.

Информация о возгорании по адресу улица Красная, 70 поступила на пульт диспетчера в 17:21. На место выехали пожарные подразделения. Работали шесть единиц техники и 24 человека личного состава. Предварительно, загорелось коммерческое помещение. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. в 18:21 пожарные локализовали открытое горение. При пожаре никто не пострадал, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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