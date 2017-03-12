Более 30 человек погибли при наезде автобуса на толпу на Гаити
Автобус въехал в толпу людей в городе Гонаив в Гаити, погибли 34 человека, 15 получили травмы, сообщает испанское подразделение «Би-би-си».
Автобус въехал в толпу людей в городе Гонаив в Гаити, погибли 34 человека, 15 получили травмы, сообщает испанское подразделение «Би-би-си».
Гонаив находится в 150 км от столицы Гаити —
Водитель автобуса, не справившись с управлением, сбил двух пешеходов, а затем наехал на группу музыкантов, уточняет издание. На месте происшествия проводится спасательная операция.