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19:24 (мск), источник: РБК

Более 30 человек погибли при наезде автобуса на толпу на Гаити

Автобус въехал в толпу людей в городе Гонаив в Гаити, погибли 34 человека, 15 получили травмы, сообщает испанское подразделение «Би-би-си».

Источник: AFP 2017

Гонаив находится в 150 км от столицы Гаити — Порт-о-Пренса.

Водитель автобуса, не справившись с управлением, сбил двух пешеходов, а затем наехал на группу музыкантов, уточняет издание. На месте происшествия проводится спасательная операция.

Комментарии
1
Валерий Растунцев
Ещё один ВОДИЛА!!! Судя по тому как обучают в автошколах(вождение)(я про РФ) проблемм долго на дорогах будет.
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