Число погибших под завалами на мусорной свалке в Эфиопии возросло до 46
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Число погибших при обрушении мусорной свалки в пригороде столицы Эфиопии
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Число погибших при обрушении мусорной свалки в пригороде столицы Эфиопии
Ранее сообщалось о 35 погибших и 28 пострадавших.
По данным представителей городских властей, большинство погибших — женщины и дети.
В последние годы мусор стали свозить в другое место, однако не так давно живущие в том районе фермеры опротестовали решение о создании новой свалки, мусор вновь стали свозить на окраину города, что и привело к обрушению.
Спасателям удалось извлечь живыми 37 человек, несколько десятков остаются под завалами.
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