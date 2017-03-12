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20:27 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших под завалами на мусорной свалке в Эфиопии возросло до 46

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Число погибших при обрушении мусорной свалки в пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы достигло 46 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о 35 погибших и 28 пострадавших.

По данным представителей городских властей, большинство погибших — женщины и дети.

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В последние годы мусор стали свозить в другое место, однако не так давно живущие в том районе фермеры опротестовали решение о создании новой свалки, мусор вновь стали свозить на окраину города, что и привело к обрушению.

В момент инцидента на территории свалки находились около 150 человек

Спасателям удалось извлечь живыми 37 человек, несколько десятков остаются под завалами.

Комментарии
1
Александр Романский
Эфиоп твою мать, эти люди все же достойны лучшей участи, чем погибнуть под собственными фекалиями и прочими продуктами чужой жизнедеятельности.
Ученые утверждают, что гомо сапиенс пришел из Африки, похоже туда же он и уйдет...
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