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21:46 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе горел ресторан Alpenhof, проводилась эвакуация

Сегодня, 12 марта, во второй половине дня произошел пожар в ресторане Alpenhof, расположенном на улице Менделеева. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РБ, первое сообщение о возгорании в ресторане было зафиксировано в 16:26.

Огнеборцы, прибывшие на вызов из четвертой пожарной части, помогли эвакуироваться двум десяткам человек. Пострадавших на пожаре н было. Огонь удалось потушить уже через полчаса.

Как уточнили в МЧС, в ресторане имело место возгорание мягкой кровли на площади около двух квадратных метров. Не исключено, что это было вызвано плановыми ремонтными работами, которые проводятся в помещении ресторана.

Точные обстоятельства происшедшего выясняются.

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