В Уфе горел ресторан Alpenhof, проводилась эвакуация

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РБ, первое сообщение о возгорании в ресторане было зафиксировано в 16:26.

Огнеборцы, прибывшие на вызов из четвертой пожарной части, помогли эвакуироваться двум десяткам человек. Пострадавших на пожаре н было. Огонь удалось потушить уже через полчаса.

Как уточнили в МЧС, в ресторане имело место возгорание мягкой кровли на площади около двух квадратных метров. Не исключено, что это было вызвано плановыми ремонтными работами, которые проводятся в помещении ресторана.

Точные обстоятельства происшедшего выясняются.