В Уфе горел ресторан Alpenhof, проводилась эвакуация
Сегодня, 12 марта, во второй половине дня произошел пожар в ресторане Alpenhof, расположенном на улице Менделеева. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.
Сегодня, 12 марта, во второй половине дня произошел пожар в ресторане Alpenhof, расположенном на улице Менделеева. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.
По данным
Огнеборцы, прибывшие на вызов из четвертой пожарной части, помогли эвакуироваться двум десяткам человек. Пострадавших на пожаре н было. Огонь удалось потушить уже через полчаса.
Как уточнили в МЧС, в ресторане имело место возгорание мягкой кровли на площади около двух квадратных метров. Не исключено, что это было вызвано плановыми ремонтными работами, которые проводятся в помещении ресторана.
Точные обстоятельства происшедшего выясняются.