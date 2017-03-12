Теплотрассу в Сухарево планируют починить к вечеру понедельника
Аварию на трубопроводе минчане назвали «столичным филиалом Долины гейзеров».
Аварию на трубопроводе минчане назвали «столичным филиалом Долины гейзеров».
МИНСК, 12 мар — Sputnik. Работы на месте порыва теплотрассы в минском микрорайоне Сухарево планируется завершить к вечеру понедельника 13 марта, сообщил Sputnik в воскресенье начальник
Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске произошла около 12:40 в воскресенье 12 марта. В интернете появились фото «тумана», минчане назвали ЧП «столичным филиалом Долины гейзеров».
По словам Малькова, на ТЭЦ-4 оперативным персоналом было зафиксировано увеличение расхода сетевой воды на тепломагистрали № 41, а также изменение гидравлического режима по магистралям № 41 и № 61 — бригады РУП «Минскэнерго» были оперативно направлены в микрорайон Сухарево, где наблюдался разлив горячей воды.
«Уже в 15:00 был восстановлен гидравлический и температурный режим теплоснабжения, отключенных потребителей нет. На поврежденном участке находятся
По его словам, сейчас производится откачка воды, на месте ведут работу два экскаватора и один самосвал.
Представитель «Белэнерго», уточнил, что восстановительные работы будут окончены приблизительно к 20:00 понедельника 13 марта.