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12 марта, источник: Sputnik.by

Теплотрассу в Сухарево планируют починить к вечеру понедельника

Аварию на трубопроводе минчане назвали «столичным филиалом Долины гейзеров».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Работы на месте порыва теплотрассы в минском микрорайоне Сухарево планируется завершить к вечеру понедельника 13 марта, сообщил Sputnik в воскресенье начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения «Белэнерго» Александр Мальков.

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Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске произошла около 12:40 в воскресенье 12 марта. В интернете появились фото «тумана», минчане назвали ЧП «столичным филиалом Долины гейзеров».

По словам Малькова, на ТЭЦ-4 оперативным персоналом было зафиксировано увеличение расхода сетевой воды на тепломагистрали № 41, а также изменение гидравлического режима по магистралям № 41 и № 61 — бригады РУП «Минскэнерго» были оперативно направлены в микрорайон Сухарево, где наблюдался разлив горячей воды.

«Уже в 15:00 был восстановлен гидравлический и температурный режим теплоснабжения, отключенных потребителей нет. На поврежденном участке находятся аварийно-восстановительные бригады», — сказал собеседник Sputnik.

По его словам, сейчас производится откачка воды, на месте ведут работу два экскаватора и один самосвал.

Представитель «Белэнерго», уточнил, что восстановительные работы будут окончены приблизительно к 20:00 понедельника 13 марта.

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