Миссия ОБСЕ назвала условия для ремонта Донецкой фильтровальной станции
Наблюдатели ОБСЕ заявляют, что готовы к зеркальному патрулированию для содействия ремонту Донецкой фильтровальной станции.
Наблюдатели ОБСЕ заявляют, что готовы к зеркальному патрулированию для содействия ремонту Донецкой фильтровальной станции.
Об этом говорится в сообщении миссии 12 марта. В ОБСЕ отмечают, что выполнение миссией задач возможно при условии предоставления и соблюдения сторонами конфликта гарантий безопасности.
«ДФС снова приостановила свою работу
Напомним, в субботу, 11 марта, в Пикуза на территории ОРДО в 30 метрах от патруля СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ разорвались минометные мины. Глава представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли рассказал при каких условиях возможны выборы на Донбассе. Украинская сторона во время встречи с европейской делегацией 10 марта настаивала на расширении и совершенствовании работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.