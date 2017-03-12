Миссия ОБСЕ назвала условия для ремонта Донецкой фильтровальной станции

Об этом говорится в сообщении миссии 12 марта. В ОБСЕ отмечают, что выполнение миссией задач возможно при условии предоставления и соблюдения сторонами конфликта гарантий безопасности.

В Авдеевке все еще нет света и воды

«ДФС снова приостановила свою работу из-за обстрела. СММ ОБСЕ постоянно сообщала об этой угрозе. Отвлечение внимания от реальности из-за ложного обвинения Миссии в отказе от содействия не помогает пострадавшим от этого насилия. Единственным решением является устранение первопричин проблемы — наличия тяжелого вооружения и близости позиций. Миссия будет способствовать установлению локального режима тишины, следить и отчитываться о ситуации с безопасностью, от сторон сейчас нужны действия», — заявили в миссии ОБСЕ накануне.

Напомним, в субботу, 11 марта, в Пикуза на территории ОРДО в 30 метрах от патруля СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ разорвались минометные мины. Глава представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли рассказал при каких условиях возможны выборы на Донбассе. Украинская сторона во время встречи с европейской делегацией 10 марта настаивала на расширении и совершенствовании работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.