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20:21 (мск), источник: Ipress.ua

Миссия ОБСЕ назвала условия для ремонта Донецкой фильтровальной станции

Наблюдатели ОБСЕ заявляют, что готовы к зеркальному патрулированию для содействия ремонту Донецкой фильтровальной станции.

Источник: Ipress.ua

Об этом говорится в сообщении миссии 12 марта. В ОБСЕ отмечают, что выполнение миссией задач возможно при условии предоставления и соблюдения сторонами конфликта гарантий безопасности.

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«ДФС снова приостановила свою работу из-за обстрела. СММ ОБСЕ постоянно сообщала об этой угрозе. Отвлечение внимания от реальности из-за ложного обвинения Миссии в отказе от содействия не помогает пострадавшим от этого насилия. Единственным решением является устранение первопричин проблемы — наличия тяжелого вооружения и близости позиций. Миссия будет способствовать установлению локального режима тишины, следить и отчитываться о ситуации с безопасностью, от сторон сейчас нужны действия», — заявили в миссии ОБСЕ накануне.

Напомним, в субботу, 11 марта, в Пикуза на территории ОРДО в 30 метрах от патруля СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ разорвались минометные мины. Глава представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли рассказал при каких условиях возможны выборы на Донбассе. Украинская сторона во время встречи с европейской делегацией 10 марта настаивала на расширении и совершенствовании работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

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