В Москве двухлетний ребенок выпал из окна

Вечером 12 марта недалеко от Мячковского бульвара в Москве было обнаружено тело малолетнего мальчика 2015 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты.

По предварительным данным, ребенок залез на подоконник по сумкам с вещами. Отмечается, что отец ребенка в это время спал, мать находилась в другой комнате.