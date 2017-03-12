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20:39 (мск), источник: РИА Новости

В Москве двухлетний ребенок выпал из окна

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Следствие проводит проверку после падения двухлетнего ребенка из окна жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщила в воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Источник: РИА Новости

Вечером 12 марта недалеко от Мячковского бульвара в Москве было обнаружено тело малолетнего мальчика 2015 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты.

По предварительным данным, ребенок залез на подоконник по сумкам с вещами. Отмечается, что отец ребенка в это время спал, мать находилась в другой комнате.

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