В Краснодаре загорелась и взорвалась маршрутка

«Автобус-маршрутка ПАЗ двигался по Ростовскому шоссе. Примерно в 19:15 в салоне начался пожар. Водитель своевременно остановил машину и помог пассажирам эвакуироваться. Через некоторое время произошел взрыв газового баллона», — сказал представитель МВД.

Благодаря грамотным действиям водителя никто не пострадал, добавил собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки транспортного средства. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства происшествия.