Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
10 спорных вопросов о кофе
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
В России введут новые нормы труда для женщин
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Фестиваль весны в Индии
20:52 (мск), источник: Ipress.ua

На Луганщине огонь уничтожил 20 тонн зерна (видео)

В Луганской области возник пожар на зерноскладе.

Источник: Ipress.ua

Как сообщает областное управление ДСНС, в селе Бунчуковка (Краснодонский район) загорелась крыша зерносклада ООО «Украина». Огнем уничтожены шиферные покрытия и деревянные конструкции здания на площади 450 кв. м.

Сгорели 15 тонн ячменя и 5 тонн овса. Причина возникновения пожара выясняется специалистами.

Напомним, в декабре 2016 Минэкономразвития сообщало, что ожидает рекордный урожай зерновых по итогам года. В феврале 2017 ночные пожары в Авдеевке тушили военные и журналисты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Гаити автобус врезался в толпу: десятки человек погибли
Число погибших на мусорной свалке в Эфиопии возросло до 46
Песков: РФ не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций
Маккейн потребовал у Трампа доказательства «вины Барака Обамы»
Десятки человек погибли после наезда автобуса на толпу на Гаити
Джонсон: у нас нет доказательств причастности РФ к кибератакам
«Спартак» укрепил лидерство в чемпионате России по футболу
Премьер Турции заявил о «жестком» ответе на действия Нидерландов
Спорт
«Спартак» уходит в отрыв от ЦСКА и «Зенита» Благодаря голу Самедова «Спартак» выиграл у «Анжи» и оторвался от преследователей на 8 очков
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь