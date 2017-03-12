На Луганщине огонь уничтожил 20 тонн зерна (видео)
В Луганской области возник пожар на зерноскладе.
В Луганской области возник пожар на зерноскладе.
Как сообщает областное управление ДСНС, в селе Бунчуковка (Краснодонский район) загорелась крыша зерносклада ООО «Украина». Огнем уничтожены шиферные покрытия и деревянные конструкции здания на площади 450 кв. м.
Сгорели 15 тонн ячменя и 5 тонн овса. Причина возникновения пожара выясняется специалистами.
Напомним, в декабре 2016 Минэкономразвития сообщало, что ожидает рекордный урожай зерновых по итогам года. В феврале 2017 ночные пожары в Авдеевке тушили военные и журналисты.