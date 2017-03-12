СМИ: в Киеве пьяный советник министра инфраструктуры попал в ДТП и скрылся

Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

В Киеве советник министра инфраструктуры Украины Роман Булах пьяный попал в ДТП, а затем скрылся.

В Киеве два трамвая сошли с рельсов

«На линию 102 поступило обращение, что на М. Тимошенко, 19, водитель автомобиля Mazda, г. н 44783KE, совершил ДТП и скрылся с места. Ориентировку передали всем патрулям Оболони и уже через несколько минут, на Героев Днепра, 1, автомобиль задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель был в сильном алкогольном опьянении и угрожал статусом советника министра: «Да, вы знаете кто я?».

На место приехала мать нарушителя и пыталась «по-тихому» уладить инцидент, но полиция составила протокол. Автомобиль эвакуирован.

Отметим, главой Мининфраструктуры является Владимир Омелян.

Как сообщал «Обозреватель», ранее замглавы НАПК попался пьяным за рулем.