СМИ: в Киеве пьяный советник министра инфраструктуры попал в ДТП и скрылся
На место приехала мать нарушителя и пыталась «порешать».
На место приехала мать нарушителя и пыталась «порешать».
В Киеве советник министра инфраструктуры Украины Роман Булах пьяный попал в ДТП, а затем скрылся.
Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».
«На линию 102 поступило обращение, что на М. Тимошенко, 19, водитель автомобиля Mazda, г. н 44783KE, совершил ДТП и скрылся с места. Ориентировку передали всем патрулям Оболони и уже через несколько минут, на Героев Днепра, 1, автомобиль задержан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель был в сильном алкогольном опьянении и угрожал статусом советника министра: «Да, вы знаете кто я?».
На место приехала мать нарушителя и пыталась «по-тихому» уладить инцидент, но полиция составила протокол. Автомобиль эвакуирован.
Отметим, главой Мининфраструктуры является Владимир Омелян.
Как сообщал «Обозреватель», ранее замглавы НАПК попался пьяным за рулем.