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20:49 (мск), источник: Обозреватель

СМИ: в Киеве пьяный советник министра инфраструктуры попал в ДТП и скрылся

На место приехала мать нарушителя и пыталась «порешать».

В Киеве советник министра инфраструктуры Украины Роман Булах пьяный попал в ДТП, а затем скрылся.

Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

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«На линию 102 поступило обращение, что на М. Тимошенко, 19, водитель автомобиля Mazda, г. н 44783KE, совершил ДТП и скрылся с места. Ориентировку передали всем патрулям Оболони и уже через несколько минут, на Героев Днепра, 1, автомобиль задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель был в сильном алкогольном опьянении и угрожал статусом советника министра: «Да, вы знаете кто я?».

На место приехала мать нарушителя и пыталась «по-тихому» уладить инцидент, но полиция составила протокол. Автомобиль эвакуирован.

Отметим, главой Мининфраструктуры является Владимир Омелян.

Как сообщал «Обозреватель», ранее замглавы НАПК попался пьяным за рулем.

Комментарии
1
Александр
Неприкасаемый Им все можно Наказание его обойдет стороной так как все ездят пьяные и с оружием
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