В Хабаровске начинается суд над обвиняемыми в жестоких убийствах животных

ХАБАРОВСК, 13 мар — РИА Новости. Суд Индустриального района Хабаровска в понедельник приступит к рассмотрению дела о жестоких убийствах животных, на скамье подсудимых две юные хабаровчанки и их 18-летний приятель, сообщил РИА Новости представитель суда.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды». По данным следствия, жертвами обвиняемых стали не менее 15 животных и птиц.

Одна из обвиняемых в 2015—2016 годах размещала на странице соцсети «изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих». Также ей вменяют публикацию видео «со сценами унижения достоинства молодого человека … по признаку принадлежности к социальной группе». Также девушки обвиняются в том, что напали на жителя Хабаровска, отобрали у него 600 рублей и причинили легкий вред его здоровью.

«Судебные заседания начинаются в понедельник, 13 марта. Они будут проходить в закрытом режиме», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе следствия обвиняемые признали свою вину по всем вмененным эпизодам. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступления и в настоящее время обвиняемые осознавали свои действия.

В настоящее время девушки находятся под стражей.

Представитель организации «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко ранее отмечала, что зоозащитники выступают в интернете за справедливое наказание обвиняемых. Также в ходе расследования дела в городах России, в том числе, Москве, Владивостоке, Новосибирске прошли митинги и пикеты с требованиями справедливого наказания обвиняемых и ужесточения уголовного наказания за жестокое обращение с животными.