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03:29 (мск), источник: Вести Приморье

Группа «черных риелторов» в Приморье осуждена на крупные сроки лишения свободы

10.03.2017 г. Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор местным жителям по делу о мошеннических действиях и убийствах, связанных с незаконным завладением правом собственности на квартиры.

В зависимости от роли каждого в содеянном, действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству) и др.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, трое из фигурантов причастны к убийству двух жителей города Находка. Остальные подсудимые принимали участие в незаконном переоформлении путем мошенничества права собственности на квартиры.

Преступления совершены в период с 2006 по 2012 год на территории г. Находка и в г. Владивостоке. Объектами преступного посягательства группы стали 4 квартиры, расположенные в г. Владивостоке и Находке. Жертвами злоумышленников становились пожилые лица, а также лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

Организатором незаконной деятельности группы являлась Елошвили, которая ранее занималась оказанием риэлтерских услуг. При ее участии и под ее руководством совершены все убийства и мошеннические действия по данному делу.

Деятельность преступной группы была пресечена в июне 2012 года, когда ее сообщницы были застигнуты на месте убийства пожилой женщины в одной из квартир г. Находки.

Так, в соответствии с заранее разработанным планом, Магдиева и ее соучастница (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), представившись медицинскими работниками, проникли в двухкомнатную квартиру пенсионерки, 1933 года рождения. Под видом вакцинации они ввели ей внутривенно уксусную кислоту, после чего хозяйка квартиры умерла. Злоумышленницы были застигнуты на месте преступления сыном погибшей.

Еще одно убийство, с целью незаконно приобрести право на квартиру, совершено осенью 2007 года в г. Находке. Жертвой злоумышленников стал одинокий мужчина, не имевший родственников, злоупотреблявший спиртными напитками. По указанию Елошвили, ее супруг (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском) и их знакомый убили хозяина однокомнатной квартиры, задушив его.

После убийства злоумышленники оформили по паспорту потерпевшего на подставное лицо — отца подсудимого (внешне похожего на убитого), необходимые документы, на основании которых в дальнейшем незаконно завладели квартирой. Позднее указанное жилое помещение они продали лицу, не осведомленному об их преступных умыслах.

Кроме этого, суд признал доказанным совершение фигурантами еще двух мошеннических действий, связанных с незаконным приобретением в 2006 году права на однокомнатную квартиру, расположенную в г. Находке, а в 2012 году — на квартиру гостиничного типа в г. Владивостоке.

Признав подсудимых виновных в совершении указанных преступлений, суд приговорил руководителя группы Елошвили к 21 году лишения свободы, Гарбузняк — к 19 годам лишения свободы, Магдиеву к 15 годам лишения свободы. Остальным подсудимым — Шляпникову и Гурзо, не принимавшим участие в убийстве, суд назначил 5 лет лишения свободы каждому.

Для отбывания наказания суд определил подсудимым-женщинам исправительную колонию общего режима, мужчинам — строгого режима.

Еще две фигурантки по делу, признанные виновными в мошеннических действиях, осуждены за содеянное к 3 и 2 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима. На основании ст. 78 УК РФ (в связи с истечением сроков давности) суд освободил их от уголовной ответственности.

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