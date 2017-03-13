ДТП стало больше в Иркутской области

— По итогам двух месяцев, у нас допущен рост аварийности по всем трём показателям на федеральной дорожной сети. На 17% увеличилось количество ДТП, с 58-ми до 68-ми. Число погибших увеличилось на 7%, а число пострадавших на 2% — с 74 до 90, — говорит старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Игорь Жуков.

В основном, за круглым столом по вопросам безопасности дорожного движения, который прошёл в Иркутске, налегали на статистику двух прошлых лет. Судя по ней, все-таки общее число ДТП снижается. В том числе — становится меньше аварий, связанных с плохим состоянием дорог — рассказали представители «Автодора». И отчитались, что в общей сложности за 2016 год на магистралях М-53, М-55 и А331 «Вилюй» привели в порядок 250 километров дорожного полотна.