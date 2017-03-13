ДТП стало больше в Иркутской области
Аварий на дорогах Прибайкалья стало больше. Статистика в 2017 году снова пошла вверх после относительно спокойного в этом плане 2016.
Аварий на дорогах Прибайкалья стало больше. Статистика в 2017 году снова пошла вверх после относительно спокойного в этом плане 2016.
— По итогам двух месяцев, у нас допущен рост аварийности по всем трём показателям на федеральной дорожной сети. На 17% увеличилось количество ДТП, с 58-ми до 68-ми. Число погибших увеличилось на 7%, а число пострадавших на 2% — с 74 до 90, — говорит старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Игорь Жуков.
В основном, за круглым столом по вопросам безопасности дорожного движения, который прошёл в Иркутске, налегали на статистику двух прошлых лет. Судя по ней,