Мурена помогла задержать любителя сумочек в Приморье

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение 69-летней женщины. Потерпевшая рассказала, что неизвестный в районе Озерного бульвара выхватил из ее рук сумку с деньгами и документами, после чего скрылся», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, в состав которой вошел кинолог со служебной собакой. Полицейские опросили потерпевшую и очевидцев и составили ориентировку на подозреваемого.

Овчарка по кличке Мурена привела полицейских к машине, в которой находился мужчина, напавший на потерпевшую. В ходе досмотра у него была изъята сумка.

«Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Большого Камня. В отделе внутренних дел задержанный дал признательные показания», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу.