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03:45 (мск), источник: Интерфакс

«Черные риелторы» в Приморье получили 65 лет колонии на пятерых

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — Приморский краевой суд вынес приговор пятерым местным жителям, обвинявшимся в убийствах и мошенничестве ради завладения квартирами.

«Суд приговорил руководителя группы к 21 году лишения свободы, еще двое подсудимых приговорены к 19 и 15 годам лишения свободы. Двум другим фигурантам дела, не участвовавшим в убийствах, суд назначил 5 лет лишения свободы каждому», — сообщила «Интерфаксу» старший помощник прокурора края Елена Телегина.

Все преступления совершены с 2006 по 2012 год в крупных городах Приморья — Владивостоке и Находке. Жертвами преступников стали пожилые люди.

Суд установил, что убийства и мошенничества организовала местная жительница, ранее работавшая риелтором.

Преступников задержали в 2012 году на месте убийства пенсионерки в городе Находке. Тогда злоумышленницы, представившись медработниками, зашли в квартиру пожилой женщины, где под видом вакцинации сделали хозяйке укол уксусной кислоты, в результате женщина умерла. Сообщниц застал на месте преступления сын убитой.

В 2007 году жертвой «черных риелторов» стал одинокий мужчина, которого задушили ради квартиры. Затем злоумышленники оформили жилье на подставное лицо и продали.

Приговор суда вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

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