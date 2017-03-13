Труп новорожденного подбросили в мусорный контейнер в Хабаровске

Рано утром в воскресенье, 12 марта, в мусорном контейнере у дома № 52 на улице Пионерской было найдено тело новорожденного, сообщает портал «Губерния».

«В восемь утра пошел убирать мусор во втором подъезде и обнаружил мертвого новорожденного ребенка в пакете. Он находился прямо в мусорном контейнере, — рассказывает местный дворник. — Пакет лежал сверху мусора, я его развязал и увидел ребенка. Маленький, только родился, он еще теплый был. Как сказали, мальчик. [Того, кто это сделал], не нашли, ищут. Беременных я здесь не видел. Маловероятно, что [мать] из нашего подъезда».

В следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю комментировать этот случай отказались.